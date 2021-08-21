دار الأوبرا تقيم حفلاً لموسيقى أفلام يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف دار الأوبرا المصرية بالقاهرة حفلًا موسيقيًا لعزف موسيقى أفلام يوسف شاهين، اليوم السبت، على مسرح النافورة، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعتبر هذا العرض هو الثاني بعد أن تم إعداده خصيصًا لمهرجان الجونة السينمائي وشاهدناه لأول مرة في الدورة الثانية للمهرجان عام 2018.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التي تم توظيفها في أعمال المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، برؤية جديدة لقائد الحفل الذي أعاد صياغتها ويصاحبها مادة فيلمية من إخراج أمير رمسيس، منها: "المهاجر، المصير، عودة الابن الضال، اليوم السادس" وغيرها.

تعد رحلة يوسف شاهين الممتدة على مدار 57 عامًا واحدة من الرحلات الملهمة في عالم السينما المصرية، إذ استطاع شاهين خلق عالمه البصري الخاص وتناول فيها العديد من القضايا والموضوعات بإحساسه الخاص.

الجدير بالذكر أن يوسف شاهين أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية في أسرة متوسطة لأب محام وأم من أصل يوناني، بدأ دراسته في كلية (سان مارك) الفرنسية ومنها إلى (كلية فيكتوريا) الإنجليزية في مرحلته الثانوية، سافر إلى الولايات المتحدة عام 1946 حيث درس الفنون التمثيلية بكلية (مسرح باسادينا) بكاليفورنيا، وبعد عودته قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور (ألفايس أورفانيلّي) في البدء بالعمل في السينما.