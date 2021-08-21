"مسرح بلا إنتاج" يعلن عن تكريمه للفنان السعودي إبراهيم العسيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" غدًا الأحد 22 أغسطس، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتحمل اسم الفنان أشرف زكي.

وتشهد الدورة تكريم الفنان المسرحي السعودي إبراهيم العسيري؛ تقديرًا لجهوده في دعم الحركة المسرحية في السعودية أو العربية. وسبق أن شارك العسيري في الدورة التاسعة كعضو لجنة تحكيم وأيضا شارك في لجان تحكيم في مهرجانات عربية كثيرة، وتم تكريمه في كثير من المهرجانات بالمغرب وتونس والسعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

والعسيري تولى إدارة مهرجان أبها المسرحي لأربع دورات، كما عمل مديرًا لمهرجان المونودراما في الطائف بالسعودية، كما أنه منسق لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

ومن ناحية أخرى، عبر الفنان إبراهيم الفرن رئيس مهرجان بلا إنتاج الدولي للمسرح في الاسكندرية عن سعادته البالغة بتكريم المسرحي السعودي إبراهيم العسيري "خاصة وأنه من الداعمين الأساسيين للمهرجان في دوراته السابقة، ومن أكثر المسرحيين المتابعين لنا في جهودنا المسرحية".