مها أحمد بعد رقصها في حفل محمد رمضان: "واحشني التنمر أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة مها أحمد على الأشخاص الذين تنمروا على رقصها هي ونجلها في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي.

ونشرت مها مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع نجلها في الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "واحشني التنمر، خمسة وخميسة بالمرة بقه هما متنمرين إذا هما مغلولين إذًا أنا موجود".

وهاجمها الجمهور بسبب بوست نشرته يوم وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وأعربت عن حزنها الشديد لوفاتها، وجاءت التعليقات: "البوست اللي قبل ده مش قادرة تصلبي طولك عشان تزوري صاحبتك ودلوقتي رقص.. أنتِ حرة اكيد طبعًا بس بلاش تستفزي الناس، وبالنسبة لزعلك وأنتِ معرفتيش توديعها جرحك بيلم بسرعة أوي كدا"، "مفيش حد له عندك حاجة عشان يتنمر أو غيره لكن الموضوع في مراعاة مشاعر الناس. دا إحنا الناس العاديين لما بيكون حد نعرفه حزين بنراعي اللي هو فيه"، "هو ابنك ماله بيقلد محمد رمضان".

وحرصت الفنانة مها أحمد، على حضور حفل الفنان محمد رمضان الذي أحياه مساء أمس الجمعة، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وظهرت مها أحمد، وهي ترقص خلال الحفل بصحبة نجلها عادل مجدي كامل.

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مها أحمد مؤخرًا، ودخلت إثرها أحد المستشفيات.

وكان مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية، كشف وقت أزمتها تفاصيل حالتها الصحية، بأن مها أحمد عانت مغصًا كلويًا شديدًا، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات، القريبة من منزلها.

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