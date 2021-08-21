أحدث ظهور لحنان مطاوع على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها.

ونشرت حنان، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر.

وعلقت حنان على الصور: "أحلى الأوقات بتكون مع العائلة".

ومن ناحية أخرى، يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.