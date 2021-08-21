أنجلينا جولي تنضم إلى "إنستجرام" وتنشر رسالة أفغانية تخشى "طالبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الممثلة العالمية أنجلينا جولي إلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أمس.

وشاركت أنجلينا متابعيها بصورة خطاب أرسلته لها فتاة أفغانية، تتحدث فيه عن خوفها من "طالبان" بعد سيطرتهم على البلد.

وعلقت أنجلينا: "هذه رسالة أرسلتها لي من فتاة مراهقة في أفغانستان في الوقت الحالي، يفقد شعب أفغانستان قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، لقد جئت إلى "إنستجرام" لمشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".

وتقرّر منح النجمة العالمية أنجلينا جولي، جائزة أوسكار جديدة، ولكنها ليست بسبب عملها السينمائي بل على الجهود التطوّعية التي قامت بها وتقديرا لعملها الإنساني على مدى سنوات، عبر تسلّمها جائزة "جان هيرشولت الإنسانية" بعد قرار مجلس حكام أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية منح الجائزة أنجلينا.

جدير بالذكر أن طالبان تسعى إلى تقديم وجه أكثر اعتدالا منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، لكن تاريخها الحافل بالانتهاكات لا يزال حاضرا في ذاكرة آلاف الأفغان.

فقد حكمت البلاد بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001، قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها متطرفي القاعدة الذين دبروا هجمات 11 سبتمبر.

كما أن وثيقة سرية سلمت إلى الأمم المتحدة كشفت، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أمس، أن الحركة أعدت قوائم سوداء بأسماء مواطنين أفغان تعاونوا مع القوات الأمريكية من أجل اعتقالهم.