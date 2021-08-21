رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي جمال ياقوت ضيف برنامج "حديث المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة التونسية سماح قصد الله الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي للحديث عن تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين من خلال برنامج "حديث المسرح" على إذاعة تونس الثقافية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وقد بدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988، والمهرجان متخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتي يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، وتمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، مثل: الإخراج التمثيل، الديكور والإضاءة، كما يقام على هامش المهرجان بعض الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

وتقدم حتى الآن للمشاركة في التسابق بالدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (74) عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم، كما تقدم من العروض المصرية (51) عرضًا مصريًا متعددي الجهات الإنتاجية، وجاء قرار إدارة المهرجان بالمد من أجل إتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها ليكون آخر موعد لغلق التقديم بالمهرجان هو يوم 30 أغسطس 2021.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، ويتشكل مجلس إدارته في دورته المقبلة، على النحو التالي: "الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل".