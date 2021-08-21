رضوى الشربيني لـ سارة نخلة: "لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هاجمت الفنانة سارة نخلة، المذيعة رضوى الشربيني بعد تصريحاتها الأخيرة عن الزواج، بعدما كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط".

وردت الفنانة سارة نخلة، على تدوينتها، قائلة: "وهي إيه عرفها إنه غلط؟..احنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز.. الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي، وفي منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة".

وأَضافت: "احنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ 30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة.. الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير.. بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار".

وعادت رضوى لترد على رسالتها، قائلة: "سارة نخلة.. انتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟، ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا.. ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هيجي قدامها هتتجوزه وخلاص، الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات الغير مناسبة".

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.