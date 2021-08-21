أحمد سعد يتزوج للمرة الرابعة.. ماذا تعرف عن علياء بسيوني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد الفنان أحمد سعد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، لتكون هذه هي الزيجة الرابعة للمطرب المثير للجدل.

وكان أحمد سعد، قد أعلن خطبته من علياء بسيوني، في 20 أغسطس 2020، وهو يوم ميلاده، بعد أقل من عام ونصف على انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.

وكتب أحمد سعد وقتها عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”: “النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي”.

وكانت شائعات عن انفصالهما قد ترددت في الأشهر الماضية، لكن أحمد سعد نفاها جميعا عبر تصريحات ولقاءات تليفزيونية.





وسبق أن تزوج أحمد سعد 3 مرات سابقة، كانت الأولى لبنى بيومي، والثانية ريم البارودي، والثالثة سيمة الخشاب.

والزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد هي علياء عثمان بسيوني، وهي من مواليد برج الأسد في القاهرة عام 1995، ما يعني أنه يكبرها بـ14 عاما، حيث أنه من مواليد 1981.

وتعيش في حي هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية.



وتعمل علياء بسيوني في مجال الأزياء كمصممة وعارضة في كل من مصر وفرنسا، وتمتلك واحدا من أهم معارض الأزياء في مصر.

كما تشتهر بين المقربين منها بحبها للماكياج وطهي الطعام.