شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فى عز الضهر" لـ مينا مسعود يدخل غرف المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج مرقس عادل، فى مونتاج ومكساج فيلم "فى عز الضهر"، للنجم العالمى مينا مسعود، ومقرر طرحه قريبًا فى جميع دور العرض بالسينمات، حيث يجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الضهر"، حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وكشف القائمون على الفيلم عن البوستر الرسمى للفيلم، وأظهر البوستر حالة التشويق والإثارة فى الفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور فى نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.