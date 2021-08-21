كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 05:44 مساءً - ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول إنفصال الفنان ” محمد عطية ” عن خطيبته المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” .
وتم تداول ذلك الخبر بسبب عدم معايدة محمد عطية لخطيبته في عيد ميلادها وقيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على إنستجرام وحذف الصور التي تجمعهما .
وخرج محمد عطية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر لكشف حقيقة الأمر نافيا ما قيل حول إنفصاله عن ميرنا الهلباوي .
فكتب في تغريدته قائلا : ” الحقيقة يا جماعة أنا ما أعرفش الناس جابت خبر انفصالي عن ميرنا ده منين ؟ .. أنا في بيروت بصور صحيت لقيت الناس بتقول انفصلنا ” .
كما نشر محمد عطية صورة تجمعه بخطيبته من خلال خاصية الاستوري عبر إنستجرام لمعايدتها في عيد ميلادها وكتب في تعليقه عليها : ” احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات ” .
يذكر أن محمد عطية وميرنا الهلباوي كانا قد أعلنا إنفصالهما في شهر يوليو الماضي بعد فترة خطوبة استمرت حوالي 8 أشهر .. ثم عادا مجددا مع بداية شهر أغسطس الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إنفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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