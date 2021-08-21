حقيقة إنفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي للمرة الثانية

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 05:44 مساءً - ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول إنفصال الفنان ” محمد عطية ” عن خطيبته المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” .

وتم تداول ذلك الخبر بسبب عدم معايدة محمد عطية لخطيبته في عيد ميلادها وقيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على إنستجرام وحذف الصور التي تجمعهما .

وخرج محمد عطية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر لكشف حقيقة الأمر نافيا ما قيل حول إنفصاله عن ميرنا الهلباوي .

فكتب في تغريدته قائلا : ” الحقيقة يا جماعة أنا ما أعرفش الناس جابت خبر انفصالي عن ميرنا ده منين ؟ .. أنا في بيروت بصور صحيت لقيت الناس بتقول انفصلنا ” .

كما نشر محمد عطية صورة تجمعه بخطيبته من خلال خاصية الاستوري عبر إنستجرام لمعايدتها في عيد ميلادها وكتب في تعليقه عليها : ” احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات ” .

يذكر أن محمد عطية وميرنا الهلباوي كانا قد أعلنا إنفصالهما في شهر يوليو الماضي بعد فترة خطوبة استمرت حوالي 8 أشهر .. ثم عادا مجددا مع بداية شهر أغسطس الجاري .