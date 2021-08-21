رجاء قصابني تعلن حبها علناً.. فما ردة فعل حبيبها؟

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"الخليج 365": أصدرت النجمة المغربية رجاء قصابني أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "أنا حبيتك"، من كلمات حسان الرفاعي، الحان كريم فتحي، توزيع اسلام الحسن، ميكساج و ماستر محمد جوده، وتم تسجيل الأغنية في أستوديوهات فايز السعيد في دبي، تحت اشراف مهندس الصوت بشار البكري و هي من انتاج شركة HSKE production.

الأغنية هي مزيج بين الدراما و الرومانسية التي اشتهرت رجاء بأدائها منذ بداياتها الفنية .. تتمحور كلماتها حول فتاة تعلن حبها لحبيبها بجرأة.

الجدير بالذكر أن قصابني حصلت على شهرة كبيرة بعد فوزها في المسابقة الغنائية العربية «X فاكتر» في دورتها الأولى عام 2006 على قناة روتانا وعرفت بصوتها الطربي الأصيل ، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان " استغربت حال الدنيا " الذي حقق نجاحاً كبيراً.



