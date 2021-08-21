بشار جواد لإيلاف: "رسالة ملحم زين أثرت بي واعتبره قدوة لي"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





يارا حرب من بيروت: بعد رقصة أغنية "تي را را" الشهيرة انطلق الحوار من النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وأصدائها الايجابية المميزة، فأكد الفنان اللبناني بشار جواد لإيلاف أنه لم يتوقع أن تحصد الأغنية كل هذه الارقام والتفاعل الكبير بين الناس بهذه السرعة الكبيرة، منوهاً الى أن هذا النجاح صعب عليه الامور والخيارات المقبلة وحمله مسؤولية كبيرة وجعله يثبت نفسه على الساحة الفنية.

هذا وأفصح الفنان الشاب أن أكثر رسالة تهنئة أثرت به من زملائه الفنانين كانت من الفنان ملحم زين الذي أثنى على الأغنية وعلى انطلاقة بشار الجميلة والصحيحة، مشدداً على افتخاره برسالة ملحم زين الذي يعتبره أخ كبير وقدوة ومثال له منذ صغره.

في سياق منفصل، وتعليقاً على ما يحصل اليوم في لبنان صرّح قائلاً: "الله لا يوفق لي وصلنا لهون!".

أما عن تجربة "The Voice" فقال أنه تقدم للمشاركة في الموسم الثالث من البرنامج من السعودية حيث كان يقيم ولكنه لم ينجح، وبالرغم من ذلك لم يستسلم وعند عودته الى لبنان قرر دراسة الموسيقى ليدخل البرنامج مع ثقافة موسيقية، ولكن اصراره وشغفه جعلاه يتقدم للبرنامج قبل دراسة الموسيقى وتم قبوله، وكانت من أجمل التجارب في حياته، والتي علمته الكثير.

وأفصح لنا بشار أنه يحب التمثيل كثيراً وسيقدم على خوض التجربة قريباً.

ووعد بأن يكون العمل المقبل أجمل من "تي رار را" معلناً عن أغنيته الجديدة التي ستصدر قريباً والتي كان من المفترض أن يقوم باصدارها منذ سنتين ولكن أوضاع البلد حالت دون ذلك وتكلم عن أسباب التأخير وكيف قرر اصدار اغنية "تي را را" قبلها.



وفي النهاية تحدث عن عشقه لكرة القدم منذ السابعة من عمره، وكيف تطورت موهبته وتعلقه بهذه الرياضة.

