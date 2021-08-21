شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "200 جنيه" لـ أحمد سعد وكلمات عبد الله حسن تحقق نصف مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "200 جنيه" التى طرحها النجم أحمد سعد كأغنية دعائية لفيلم "200 جنيه" حاجز نص مليون مشاهدة، ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 25 أغسطس الحالي، وهى من كلمات عبد الله حسن وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.

وقال شاعر الأغنية عبدالله حسن إنه مبسوط بردود الأفعال التى تلقاها على اغنية "200 جنيه" وهى تلائم أحداث الفيلم الذى يجمع عددا كبيرا من النجوم، معربا عن سعادته أيضا بالتعاون مع نجم كبير بحجم أحمد سعد الذى أدى الأغنية بشكل مميز .

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.