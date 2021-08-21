شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى يكرم الفنان إبراهيم عسيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والذى من المقرر أن تبدأ فعالياته غدًا الأحد ٢٢ أغسطس، الفنان السعودى إبراهيم عسيرى، أحد رموز الفن المسرحى بالخليج العربى بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وسيتم التكريم خلال حفل الافتتاح للدورة الحادية عشر للمهرجان ويقام التكريم بقصر ثقافة الأنفوشي يوم 22 أغسطس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويعتبر العسيري أحد اهم وأبرز سفراء المسرح السعودي، ليس لكونه مديرًا لمكتب الهيئة الدولية للمسرح السعودي فحسب، أو لكونه المنسق العام للدول العربية، ولكن باعتباره أحد أبرز الشخصيات المسرحية المؤثرة في المهرجانات العربية، نظرًا للعلاقات الوطيدة التي تربطه باغلب المسرحيين حول العالم.

شارك العسيري في تقديم عروض مسرحية في ما يزيد على 40 مدينة حول العالم، إلى جانب كونه المنسق العام لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ومدير مهرجان أبها المسرحي لأربع دورات، ومدير فرقة مسرح الطائف سابقًا، ومن الجدير بالذكر، أن العسيري تم تكريمه في المغرب وتونس والإمارات والكويت والسعودية وقطر والأردن وسلطنة عمان، ومثل المملكة العربية السعودية في عدد من المهرجانات المسرحية الدولية والعربية، مثل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح، ومهرجان قرطاج الدولي، ومهرجان دبي للمسرح، وغيرها من المهرجانات الدولية، إلى جانب مشاركته في عضوية لجان التحكيم في عدد من المهرجانات المسرحية العربية.



إبراهيم عسيرى

جدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أشرف زكي ، ويقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة.