بالصور| نيللي كريم وهشام عاشور في شهر العسل بـ"نيويورك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعادت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، نشر صورًا لها من شهر العسل مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، كانت مجلة "CAIRO SCENE"، نشرتها عبر "فيسبوك".

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: "عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.