لماذا رفض عزت أبو عوف زواج نجله من أمريكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم السبت 21 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، إذ أنه من مواليد 1948 .

قبل أن يؤسس عزت أبو عوف فرقة "فور أم" كان عضوا في أشهر فرقة للموسيقى الغربية في مصر وهي "بلاك كوتس" ومؤسسها إسماعيل الحكيم، ابن الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

وأسس الفنان عزت أبو عوف فرقة "فور إم" مع شقيقاته: "منى، مها، منال، ميرفت"، وتزوجت منى فتركت الفرقة، وكانوا يقومون بالبروفات في بدروم بيتهم بالزمالك، وأحدثت الفرقة دويا هائلا حتى على المستوى العربي، وقد أرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة، لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة.

وكشف الفنان الراحل عزت أبو عوف، في حوار قديم له، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عن معاناة ابنه الوحيد "كمال" بسبب بعده عن ابنته الوحيدة "صبا".

وقال في حواره، إن نجله تزوج من فتاة أمريكية، ولم يستمع لنصائحه على الرغم من رفضه الشديد لهذه الزيجة، لأنه كان يتوقع ما سيحدث، ولم يسأله من قبل إن كان يحب هذه الفتاة أم لا.

وتابع: "أم حفيدتي اتكملت بطريقة وحشة جدا عننا، وعن مصر، خصوصا بعد الفترة اللي كانت بعد الثورة، وابني كان بيشتغل في السينما مع شريف عرفة وعمرو عرفة، بس أعتقد إنه ساب كل ده بسبب حزنه وبعده عن بنته الوحيدة لأنه بيعشقها".

وأضاف: "قلتله قبل كده اتجوز، قالي أنا حاسس إني لو اتجوزت تاني وخلفت كأني بخون بنتي صبا".

كما كشف الفنان الراحل أن من بين الأسباب التي تسببت في رحيل زوجته "فاطيما" هو بعد صبا، لأن "روحها كانت في البنت دي".

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض، وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الملك فاروق"، "زيزينيا"، "بخيت وعديلة"، "إمرأة هزت عرش مصر"، "طيور الظلام"، وغيرها من الأعمال.