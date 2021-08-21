أول تعليق لـ سعد الصغير بعد إنقاذه طفلين من التشرد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان سعد الصغير، على تصرفه الأخير بإنقاذ طفلين من التشرد بالإسكندرية، خلال قضائه إجازة الصيف بمنطقة الشاطبي.

وكتب الصغير، عبر حسابه على "فيسبوك": "والله يا جماعة مش بتاع شو أنا أو أي حاجة، الواحد بيعمل علشان خاطر ربنا مش أكتر والواحد ربنا يكرمه بس يا ريت لو مش قد العيال بلاش تجيبوهم أحسن".

وأضاف: "ليه تعمل في طفل كدا ولسه مشفش الدنيا، ربنا بيرحم بس يا ريت أي حد يشوف حالات زي دي يبعتلي على الصفحة، وربنا يكرم إن شاء الله.. هتساعد، هتنجح.. ربنا هيكرمك طول ما أنت مع ربنا متشغلش بالك بحد، ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعًا".

وكان الصغير، قد أطلق بثا مباشرا بصحبة الطفلين "يحيي ومحمد"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتبين أنهما ضحية التفكك الأسري فوالدتهما ووالدهما منفصلين وكلا منهما تزوج من آخر، الأم تزوجت من شخص كفيف قال عنه الأطفال إنه كان قاسيا معهما، وتزوج الأب من أخرى، وشكا الطفلان من سوء معاملة زوجة الأب لهما وبكى أحدهما مؤكدًا أن بسببها تأثرت حالة إحدى عينيه.

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير، طرح مؤخرًا أغنية "عسل أبيض" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو فاروق.