23 أغسطس.. حازم شاهين وكارمن سليمان في قلعة صلاح الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، يقدم المغني وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلا في الثامنة مساء الاثنين 23 أغسطس، على مسرح المحكى.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة .

يليه وفي العاشرة مساء تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها، منها: كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالإضافة إلى باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل .