داوود حسين يوجه رسالة لـ فتحي عبدالوهاب في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان الكويتي داوود حسين، على توجيه رسالة للفنان فتحي عبدالوهاب بمناسبة عيد ميلاد الأخير الذي يوافق اليوم السبت 21 أغسطس.

ونشر داوود، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لأروع صديق.. لأطيب قلب وأجمل فنان.. فتحي عبدالوهاب الصديق الجدع اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبني إياه كأخ في هذه الدنيا.. كل سنة وأنت طيب والعمر كله ويا رب تتحقق كل أمنياتك".

جدير بالذكر أن فتحي عبدالوهاب من مواليد 21 أغسطس 1971، واسمه الكامل فتحي عبدالوهاب مرسي سليمان، وتألق في السينما والتليفزيون، مع أن بدايته كانت من المسرح. وبدأ حياته الفنية في الجامعة، وبالتحديد من كلية التجارة، وكان ذلك على مستوى الهواية في البداية، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية، ذهب مع أحد أصدقائه للكاتب المسرحي لينين الرملي والفنان محمد صبحي، وقدموا أوراقهم، وبالفعل نجح في الاختبار، ليبدأ فتحي بمسرحية "بالعربي الفصيح " التي عرضت لـ3 مواسم متصلة، لينطلق بعدها فتحي سينمائيا وتليفزيونيا.