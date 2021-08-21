جيف بيزوس يشتري آلة لصنع آيس كريم داخل قصره

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تقارير الأسبوع الماضي أن “أغنى رجل في العالم”، جيف بيزوس، قام بشراء آلة لصنع آيس كريم في قصره المترامي الأطراف في حي بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والآلة التي اشتراها بيزوس هي تشبه شاحنة كاملة بلوحة ترخيص، وتقدم 3 نكهات، هي الشوكولاته والفانيليا والتويست، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وشاركت شركة “CVT Soft Serve” ومقرها مدينة لوس أنجلوس منشورا عبر حسابها على موقع “إنستغرام” حول شراء جيف بيزوس لعربة الآيس كريم.

وليس من الواضح كم كلفت آلة الآيس كريم الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أمازون”، ويذكر أن جيف بيزوس تبلغ ثروته الصافية حوالي 185 مليار دولار.

ومن المرجح أن تكون آلة جيف بيزوس لصنع الآيس كريم ضمن أحد ثلاثة منازل في بيفرلي هيلز، خاصة وأن الشركة المصنعة لها “CVT” مقرها في لوس أنجلوس.

ولم يرد ممثلو جيف بيزوس على الفور على طلب للتعليق.

يشار إلى أن جيف بيزوس انطلق في رحلة إلى الفضاء على متن أول رحلة لشركته “بلو أوريغن”، الشهر الماضي.

واصطحب بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم، شقيقه مارك بيزوس، والسيدة الطيارة والي فونك (82 عاما) وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن (18 عاما) والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.