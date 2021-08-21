إليكم الوجهة المقبلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد يجهز لمفاجأة مدوية في الصيف المقبل، وسيقوم بالإعلان عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ”يُشاع أن مانشستر يونايتد يخطط لتحرك كبير لضم مهاجم الصيف المقبل، وقد يكون كريستيانو رونالدو“.

وأضافت: ”مع انتشار الشائعات مرة أخرى حول كريستيانو رونالدو، فموقف مانشستر يونايتد سيكون أقوى، خاصة بعد نهاية عقد المهاجم البرتغالي مع يوفنتوس“.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2021 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.

ويُعتَقد بحسب وسائل الإعلام، بينها موقع ”فوتبول إيطاليا“ المتخصص، أن يوفنتوس مستعد أيضا للتخلي عن رونالدو هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو، عوضا عن إبقائه في صفوفه حتى نهاية الموسم، ما سيجعله لاعبا حرا، وبالتالي سينتقل إلى الفريق الذي يريده من دون مقابل.

وارتبط اسم رونالدو بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تعاقد مؤخرا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد، لكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مانشستر سيتي على الخط.

أليغري يؤكد بقاء رونالدو مع اليوفي

تقرير ”ميرور“ جاء بالتزامن مع تصريحات ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، والذي حسم فيها مستقبل كريستيانو رونالدو مع فريق السيدة العجوز في الموسم الجديد.

وتحدث أليغري عن النجم رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أودينيزي، قائلا: ”إنه يتدرب جيدا للغاية دائما، لقد قرأت الشائعات التي تدور حوله في الصحف، لكنه لم يخبرنا أنه يريد الرحيل“.

وأضاف:“رونالدو أخبرني أنه سيبقى في يوفنتوس“.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس مع أودينيزي، غدا الأحد، في الجولة الأولى من الكالتشيو.