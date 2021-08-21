محمد رمضان في حفل الساحل.. لامبورجيني وألعاب نارية وأشياء أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تألق النجم المصري محمد رمضان، في حفل "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي، الذي أحياه الجمعة وسط حشد كبير من الجمهور.

واستطاع محمد رمضان الملقب بـ"الأسطورة" جذب أنظار الجمهور، بعدد من الاستعراضات القوية والجريئة، والتي شارك فيها عدد كبير من الراقصين والراقصات.

بدأ الحفل بدخول رمضان المسرح بسيارة "لامبورجيني" وبجواره عدد كبير من قائدي موتوسيكلات الهارلي، وظهر على المسرح مجسم ضخم يحمل اسمه، كما ألقت الألعاب النارية القوية بظلال من الإثارة على أجواء الحفل.





ظهر رمضان بـ8 إطلالات لافتة في حفل الساحل الشمالي، وقدم مجموعة متنوعة من أغانية الشهيرة مثل"أقوى كارت في مصر، ثابت، مافيا، نمبر وان، يا حبيبي، أنا جدع، على الله".





كما قدم استعراض"مصباح علاء الدين" وظهر بجواره على المسرح الطفل منذر مهران، الذي جسد شخصية محمد رمضان في طفولته في كليب الأغنية.

ووجه الأسطورة خلال الحفل رسالة شكر لزوجته، كما شكر الجمهور قائلا: "نمبر وان هو جمهوري.. وكل أغنية قدمتها بتمثل كل واحد منكم وليس تمجيدا لذاتي".

وشهد الحفل صعود الفنانة مها أحمد على خشبة المسرح ورقصت ونجلها عادل بجوار محمد رمضان على أنغام أغنية مافيا وفيرساتشي.



