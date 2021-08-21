مخرج شهير يشن هجوما على عماد الدين أديب : ” أنت بلا عقل .. إن كررت فعلتك سنمسح الأرض بوجهك “

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 02:57 مساءً - شن المخرج اللبناني ” شربل خليل ” هجوما قاسيا على الإعلامي المصري ” عماد الدين أديب ” وذلك على خلفية قيام الأخير بكتابة مقال انتقد من خلاله الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” .

حيث تحدث عماد الدين أديب في مقاله عن أن الرئيس اللبناني غير مؤهل لإدارة البلاد .. وهو الأمر الذي أثار غضب شربل خليل فكتب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر : ” عماد الدين مش أديب وبلا أدب وغير مؤدّب ” .

وتابع : ” أنت بلا عقل وعندك أزمة إدراك وشح بالأخلاق .. أنت صغير جدا كي تتطاول على الرئيس ميشال عون .. إن كرّرت فعلتك سنمسح الأرض بوجهك .. تفه ” .