- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة السعودية ” نيرمين محسن ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات عن ارتدائها للحجاب مشيرة إلى أن سبب ابتعادها عن الأضواء خلال الفترة الماضية يرجع إلى تفكيرها في إتخاذ هذا القرار .
وظهرت نيرمين محسن في مقطع الفيديو وهي داخل المسجد النبوي مرتدية الحجاب وقالت : ” قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت اتحجب ” .
وتابعت : ” الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة .. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر ” .
وأضافت الفنانة السعودية بأنها حرصت على إتخاذ قرارها بارتداء الحجاب بعيدا عن البشر وبمفردها دون مشاركة أحد لها وأن الشخص الوحيد الذي أخبرته بهذا القرار هو والدتها .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فنانة شهيرة تعلن ارتدائها للحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.