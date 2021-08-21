شاهد .. فنانة شهيرة تعلن ارتدائها للحجاب

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة السعودية ” نيرمين محسن ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات عن ارتدائها للحجاب مشيرة إلى أن سبب ابتعادها عن الأضواء خلال الفترة الماضية يرجع إلى تفكيرها في إتخاذ هذا القرار .

وظهرت نيرمين محسن في مقطع الفيديو وهي داخل المسجد النبوي مرتدية الحجاب وقالت : ” قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت اتحجب ” .

وتابعت : ” الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة .. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر ” .

وأضافت الفنانة السعودية بأنها حرصت على إتخاذ قرارها بارتداء الحجاب بعيدا عن البشر وبمفردها دون مشاركة أحد لها وأن الشخص الوحيد الذي أخبرته بهذا القرار هو والدتها .