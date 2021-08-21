نيرمين محسن تعلن ارتداءها الحجاب: إلهام من رب العالمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن ارتداءها الحجاب بعد أن وضعت متابعيها في حيرة كبيرة، بسبب غيابها وعدم مشاركتها في أعمال جديدة.

وقالت نيرمين محسن في مقطع فيديو عرضته عبر حسابها الشخصي في "سناب شات": "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله ينفعني الله به في الدارين".

وأضافت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي في ساحة المسجد النبوي: "كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين".





وتابعت: "قبل أن أرجع إلى الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيراً لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".

ونيرمين محسن من مواليد 18 مارس/ آذار 1993، بدأت شهرتها بعد مشاركتها في البرنامج الكوميدي"واي فاي"عام 2012، ومن أبرز أعمالها الدرامية "المجهولة، سقف واحد، تذكرة داود، أنيسة الونيسة".