دينا تكشف حقيقة تجسيد "السيدة زينب" في مسلسل جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية دينا حقيقة تجسيد شخصية "السيدة زينب" في مسلسل درامي جديد.

وكتبت دينا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستقرام: "السيدة زينب.. مسلسل اجتماعي وليس دينياً.. وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة".

وتابعت: "المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية".





وأضافت: "المسلسل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة".

مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكانت دينا أحدثت جدلا كبيرا بعد نشر صور جديدة لها مرتدية الحجاب، إذ توقع فريق من متابعيها عزمها اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة.



