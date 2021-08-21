منة عرفة تفاجئ متابعيها بخبر سعيد وآخر حزين.. زفاف وسرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية منّة عرفة عن تعرضها لعملية سرقة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية جادة في هذا الأمر.

ونشرت منة عرفة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام، نوهت خلاله إلى قيام الشركة التي كانت تدير حسابها الرسمي على "فيسبوك" بسرقتها.

وقالت: "تمت سرقة الصفحة الرسمية ليا على فيسبوك"، مشيرة إلى أن هذا الفيديو هو مجرد فيديو توضيحي مختصر لتعرف متابعيها على تفاصيل الحادثة.

ووعدت منة متابعيها بأنها ستكشف عن تفاصيل المشكلة خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص.

وطلبت من محبيها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي دعم صفحتها الرسمية الجديدة على "فيسبوك".

وشاركت منة على صفحتها الجديدة عدة منشورات، لكن أهمها كان منشورا جديدا شاركته قبل ساعات تعلن فيه اقتراب الموعد الجميل الذي سيغير مجرى حياتها.

وقامت بنشر صورة تجمعها بخطيبها الفنان محمود مهدي، وأرفقتها بتعليق: "قريب أوي هنعلن عن معاد الفرح.. كم واحد مستني".



