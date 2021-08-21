شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار لـ"الخليج 365": الحمد لله صحتى زى الفل وأتواجد فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عادل الفار عن آخر تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه مؤخرًا لغيبوبة نقل على أثرها لأحد المستشفيات، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله حاليًا في تحسن كبير في صحتى وأمكث في المنزل بناء على تعليمات الطبيب المعالج لى، وأوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال والاطمئنان عنى، والحمد لله على كل شيء واللى يجيبه ربنا كويس .

يذكر أن تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدى عادل الفار منذ عدة أيام ودخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر تعرضه لغيبوبة وكشفت ابنته إيمان تطورات حالته، وقالت فى تصريح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إن "والدها يتواجد حاليا فى مستشفى الكهرباء وهو مريض قلب، والأحد الماضى واجه مشكلة فى التنفس أدت إلى تجمع مياه على الرئة ودخل فى غيبوبة لكن اليوم بدأ فى استعادة الوعى".

وكان فى فبراير الماضى تعرض الفار لوعكة صحية كادت أن تودى بحياته وأن ابنته هى التى لاحظت مرضه وتمكنت من نقله إلى مستشفى وتم إسعافه بحسب تصريحاته، وشارك عادل الفار فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة" وشارك قبل عامين فى مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.