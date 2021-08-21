شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح فى كواليس حكاية "واحد فى المية" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان مدحت صالح تصوير مشاهده فى الحكاية الثانية من مسلسل "زى القمر"، والتى تحمل اسم "واحد فى المية" مع النجمة صابرين من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وننشر صورة من كواليس العمل تجمع بين مخرج الحدوتة ومدحت صالح وآخرين، ويشارك فى بطولة الحكاية الفنانة عفاف شعيب وبتول الحداد، وتظهر صابرين خلال أحداثها بدور سيدة كفيفة، وتمر بالعديد من المواقف في حياتها .



كواليس حكاية واحد فى المية من مسلسل زى القمر

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وفى سياق أخر، يحيى المطرب مدحت صالح، حفلاً غنائيًا، يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ29 الذى انطلق يوم 15 أغسطس الجارى، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي.