شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ساحق لتذكرتى فى تنظيم أقوى حفلات الصيف بحضور محمد رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوي أقوى حفلات الساحل الشمالي هذا العام، حيث شهدت مدينة العلمين نجاح ساحق لحفل الفنان محمد رمضان بحضور 10آلاف من الجمهور وسط إتباع الاجراءات الاحترازية، في أقوى حفلات الساحل الشمالي في الفترة الأخيرة والتي حققت نجاح كبير بداية من التنظيم وسهولة وخروج الجماهير إلى جانب تألق محمد رمضان في الحفل وتنوع الفقرات .

وحرص منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي، على توجيه الشكر لأحمد عبادة رئيس قطاع العمليات و شادي مظهر مدير الأحداث الترفيهية وزملاءه بالشركة على المجهود المبذول منذ اكثر من اسبوعين لخروج الحفل بصورة رائعة بدون أي أزمات وتسهيل مهمة الدخول والخروج للحفل للجماهير، خاصة أن الشركة تضم عدد كبير من الشباب تحت 30 سنة سبق لهم العمل في العديد من المحافل الكبيرة على رأسها تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد، وأمم أفريقيا لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة، وحملة دعم أطباء مصر والعديد والعديد من المناسبات التي لقيت نجاح واشادة كبيرة بشباب تذكرتي.



حضور حفل محمد رمضان



كتيبة تذكرتي