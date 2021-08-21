شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تنجب طفلها الثانى دون الكشف عن اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وزوجها كولين جوست بطفلهما الأول معًا بعد أيام فقط من تأكيدهما رسميا لشائعات حملها التي كانت منتشرة منذ شهور، وفقًا لمصدر مقرب من جوهانسون.

وأكد المصدر، أن الطفل ولد، ولكن دون الكشف عن اسمه حتي الوقت الحالى، ويعد المولود الجديد هو الطفل الثاني لها بعد طفلتها روز البالغة من العمر 6 سنوات من زوجها السابق رومان دورياك، وفقًا لموقع people.

وكان كولين جوست أكد كافة الأخبار والتقارير التي خرجت طوال الفترة الماضية بشأن حمل زوجته الممثلة سكارليت جوهانسون، وذلك خلال تصريحات تناقلتها المواقع العالمية مؤخراً بعدما قال نجم برنامج snl بنفسه أنهم سعداء للغاية بشأن اقتراب استقبالهم لطفل في الآونة المقبلة، مؤكداً أن سكارليت تشعر بسعادة غامرة خاصة أنها جربت الأمومة مع ابنتها الأولى من زوجها السابق.

من ناحية أخرى تعيش سكارليت جوهانسون أزمة كبيرة مع ديزنى، وذلك بعدما رفعت دعوى قضائية عليها بسبب فيلم "Black Widow"، لترد شركة ديزنى بشكل حاد غير معتاد على الدعوى القضائية التي تتهم فيها الشركة بخرق العقد الموقع معها بعد طرح أحدث أفلامها "Black Widow" عبر منصتها الرقمية "ديزني بلس" بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائى.

فحسب ما نشره موقع deadline، اتهمت "ديزنى"، سكارليت جوهانسون، في بيانها، بأن الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها تمثل تجاهلا قاسيا من ناحيتها للتأثيرات العالمية المروعة والممتدة لوباء "كوفيد-19".