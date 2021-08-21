شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ"الخليج 365": أحتفل بعقد قرانى اليوم على علياء بسيونى فى جو أسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد سعد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يحتفل بعقد قرانه اليوم على مصممة الأزياء علياء بسيونى في جو يقتصر فقط على الأسرة وسط تكتم شديد، مضيفًا أنه خلال الفترة المقبلة سوف يعلن عن حفل الزفاف، ومن المقرر أن يعزم كل أصدقائه ومحبيه على حد قوله.





وجمعت قصة حب بين النجم احمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.





وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.





وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن المطرب أحمد سعد حقق نجاح جماهيري كبيرا مؤخراً من خلال أغنية "الملوك" حيث تخطت نسب مشاهدته علي موقع "يوتيوب" حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.