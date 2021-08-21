شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة عبد المطلب.. غنى "رمضان جانا" بمحض الصدفة وأصبحت أيقونة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان .. غنوا وقولوا شهر بطوله غنوا وقولوا أهلا رمضان"، تلك الكلمات التى تعد أهم معالم شهر رمضان والتى مازلنا نتغنى بها ليومنا هذا ، فقد غناها الفنان الراحل محمد عبد المطلب والذى يحل اليوم السبت الموافق 21 أغسطس ذكرى وفاته ، بمحض الصدفة عندما قد أوشك على الإفلاس فى فترة الحرب العالمية الثانية فذهب مسرعا للإذاعة يطلب منهم أن يغنى فعرض عليه " رمضان جانا " وتقاضى عليها ستة جنيهات وكان حينها مبلغا كبيرا.

عبد المطلب صاحب صوت قوى استطاع أن يتربع على عرش الأغنية المصرية ويدخل قلوب جمهوره ولازالت معظم أغانية نتغنى بها ليومنا هذا ، وقد عمل عبد المطلب كورس ادى فرقة عبد الوهاب وذلك عندما بدأ يفقد الثقة فى صوته ونفسه فذهب لعبد الوهاب يطلب منه الإنضمام لفرقته ووافق عبد الوهاب وكانت بداية جديده فى حياة عبد المطلب الفنية وقد أنتج له عبد الوهاب فيلم تاكسي حنطوره.

كما أنتج هو لنفسه فيلمين هما " الصيت ولا الغنا " وفيلم " 5 من الحبايب " ، ومن أهم أغانيه التى مازالت نتغنى بها ، ساكن فى حى السيدة ، وبتسألنى بحبك ليه ، مابتسألش عليا أبدا ، ياليله بيضا ، تسلم ايدين اللى اشترى ، حبيتك وبحبك ، قلت لأبوكى ، شفت حبيبي .