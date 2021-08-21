محمد عطية يكشف حقيقة انفصاله عن ميرنا الهلباوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد عطية، حقيقة انفصاله عن خطيبته المذيعة ميرنا الهلباوي.

وكتب عطية، عبر حسابه على تويتر: "الحقيقة يا جماعة أنا ما أعرفش الناس جابت خبر انفصالي عن ميرنا ده منين؟، أنا في بيروت بصور.. صحيت لقيت الناس بتقول انفصلنا".

يأتي ذلك عقب تداول عدة أخبار عبر عدد من المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، تُفيد بانفصال عطية وميرنا الهلباوي.

وكان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: "حب".

جدير بالذكر أن محمد عطية وميرنا الهلباوي، كانا قد انفصلا في يوليو الماضي، وأعلنت "ميرنا" عن ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، لكن ظلت علاقتهما جيدة حتى أن ميرنا احتفلت بعيد ميلاده، ثم عادا مجددا في أول أغسطس.

وتحدث محمد عطية وقتها، بأن سبب انفصالهما هو اختلاف في وجهات النظر، لكنهما عادا من جديد لأن الحب أقوى، وألمح أنهما سيتزوجا قريبا، وأنه كتب أغنية لها يستعد لطرحها.

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي"، "عليا الطرب بالتلاتة".