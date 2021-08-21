بالفيديو| إياد نصار لـ"الخليج 365": "صبرت ونلت".. وهكذا أستعيد لياقتي كممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

رفض الفنان إياد نصار، اعتبار أن خطوة وقوفه على خشبة المسرح في مصر جاءت متأخرة، مؤكدًا أنه لم يجد طوال فترة تواجده في مصر العمل الذي يعيده لخشبة المسرح.

وأوضح إياد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الغياب عن المسرح لم يكن بسبب غياب التجارب المهمة، لكن لم تكن هناك تجربة تناسبني، وكل تأخيرة وفيها خيرة، صبرت ونلت تجربة مهمة، نصها كتبه بيرم التونسي الذي أعشقه".

وتابع "(ياما في الجراب يا حاوي) مشروع مهم جدا، بوجود الدكتور يحيى الفخراني، وما قدمته كايرو شو وفكرة الإبهار البصري الحقيقي بمحتوى مهم، استطاعت أن تعيد المشاهد المصري الذي كان في تركيبته (خروجة) المسرح، وهي مغامرة خاصة مع ترديد أن الجمهور لا يذهب للمسرح، لكن الحقيقة أن عند خوض المغامرة بشكل حقيقي من خلال كايرو شو، تفاعل الجمهور وبدأ في الذهاب للمسرح".

"ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري، إشراف فني محمد هاني، بطولة يحيى الفخراني، شريف دسوقي، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، لبنى ونس، سماء إبراهيم، إنتاج كايرو شو.

إياد ذكر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل أيام للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي، في مكتبة الإسكندرية، إن يؤمن بجملة سمعها من الفنان يحيى الفخراني في لقاء تليفزيوني، وهي أن المسرح يعيد للفنان التزامه، وبمثابة التمرين والتدريب، وبسؤاله كيف كان يكتسب هذه الأمور في الوقت الذي كان بعيدا فيه عن المسرح، أجاب "من خلال ورش التمثيل ومتابعة ما يُقدم منها خارج مصر، أحاول دائمًا أن أعيد لياقتي كممثل من خلال ورش التمثيل، وأحصل على التي تأتي منها إلى مصر أو بالسفر للحصول عليها في الخارج".

إياد أكد أنه سيعلن الفترة المُقبلة عن الأعمال الفنية التي سيشارك في بطولتها "فيه كتير هيُعلن في وقته، عشان يكون في اتفاق على الكلام".

جدير بالذكر أن إياد نصار يُعرض لها حاليا فيلم "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد.