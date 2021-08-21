منة عرفة: "قريب أوي هنعلن عن ميعاد فرح الفار السندق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن اقتراب موعد إقامة حفل زفافها على محمود المهدي.

وكتبت منة، عبر حسابها على "فيسبوك": "قريب أوي، هنعلن عن ميعاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".

وكانت منة عرفة، أعلنت الشهر الماضي عن عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".

فيما كشفت منة عرفة، مؤخرًا عن تعرضها لسرقة صفحتها وحسابها الشخصي على "فيسبوك".

وقالت منة، في أول فيديو لها، عبر حسابها على "فيسبوك" بعد إنشاء صفحة جديدة، إن الصفحة القديمة التي أطلقتها منذ سنوات، تعرضت للسرقة، موجهة الاتهام إلى الشركة المسؤولة عن إدارتها بالاشتراك مع المسئولين عن إدارة أعمالها.

وأضافت، أنها سوف تكشف لاحقا كافة التفاصيل حول تعرض صفحتها للسرقة، مشيرة إلى أنها تسير في إجراءات قانونية، وطلبت من متابعيها دعمها ونشر صفحتها الجديدة، لكي تتواصل معهم من خلالها بنفسها والرد على التعليقات.

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر.