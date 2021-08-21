صور| رقص مها أحمد مع نجلها في حفل محمد رمضان بالساحل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مها أحمد، على حضور حفل الفنان محمد رمضان الذي أحياه مساء أمس الجمعة، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وظهرت مها أحمد وهي ترقص خلال الحفل بصحبة نجلها عادل مجدي كامل.

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مها أحمد مؤخرًا، ودخلت على إثرها أحد المستشفيات.

وكان مصدر مسئول بنقابة المهن التمثيلية، كشف وقت أزمتها تفاصيل حالتها الصحية، بأن مها أحمد عانت من مغص كلوي شديد، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات، القريبة من منزلها.

ورفع حفل محمد رمضان، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره أعداد غير مسبوقة من الجمهور، وقدم"رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

وكان محمد رمضان أقام حفلا غنائيا في 23 أغسطس عام 2019، وأقيم أيضا تحت عنوان "أقوى حفلة في مصر"، كما طرح مؤخرا كليب أغنية "على الله"، وظهر فيه بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.