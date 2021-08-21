دينا توضح حقيقة تجسيدها شخصية السيدة زينب في عمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا، حقيقة تجسيد شخصية "السيدة زينب" في مسلسل درامي.

وكتبت دينا، عبر حسابها على إنستجرام: "السيدة زينب.. مسلسل اجتماعي وليس ديني وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة".

وتابعت: "المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات إجتماعية".

وأضافت: "المسلسل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة".

مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.