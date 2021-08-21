في ذكرى ميلاده.. حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أعماله الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم السبت 21 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، إذ أنه من مواليد 1948 .

قبل وفاته تردد أنه يوصي بحرق أعماله الفنية، وهو ما نفته شقيقته الدكتورة ميرفت أبو عوف، والتي قال إن هذا الأمر غير صحيح، وشقيقها كان فخورًا بكل أعماله.

وتابعت ميرفت، ببرنامج "إنبوكس"، أن هناك عملًا أو اثنين قام بهما خلال مروره بمشاكل مادية لمرض والدته وندم عليهما، مشيرة إلى أن شقيقها كان ينادي بتكريم الفنانين في حياتهم.

وأوضحت، أن (فاطيما) كانت مريضة قبل وفاتها ودخلت المستشفى كثيرًا، وبعد رحيلها لم يتمكن أحد من مساعدته على تقبل خبر الوفاة.

وتابعت، أن العائلة لم تتأقلم على أن الراحل لم يعد موجودًا، بل يعتبرونه موجود معهم ولكنه في سفر وينتظرون عودته.

وأضافت، أن شقيقها كان له زملاء قريبون منه في الوسط وهم محمود قابيل، ويسرا ومنة شلبي وكانوا يشاركونه في احتفاله بعيد ميلاده ويقيمون له حفلات.

جدير بالذكر أن، الفنان الراحل عزت أبوعوف درس الطب، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة "بلاك كوتس"، ما أهله لتأسيس فرقة (فور إم) مع شقيقاته الأربعة في أواخر السبعينيات.

ومع حلول التسعينيات، اتجه "أبوعوف" إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم: "آيس كريم في جليم"، لعمرو دياب، ومنذ ذلك الوقت استمر بمجال التمثيل؛ ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية حتى رحيله.