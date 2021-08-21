هكذا أحيت مريم أبو عوف ذكرى ميلاد والدها.. وتوجه رسالة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المخرجة مريم أبو عوف، ذكرى ميلاد والدها الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، التي توافق اليوم السبت21 أغسطس، وذلك على طريقتها الخاصة.

ونشرت مريم، صورة لها مع والدها بصحبة العائلة خلال احتفالهم بأحد أعياد ميلاده، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نعلم أنك تستمتع بعيد ميلادك في الجنة".

وتحل اليوم السبت 21 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، إذ أنه من مواليد 1948 .

عزت أبوعوف درس الطب، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة "بلاك كوتس"، ما أهله لتأسيس فرقة (فور إم) مع شقيقاته الأربعة في أواخر السبعينيات.

ومع حلول التسعينيات، اتجه "أبوعوف" إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم: "آيس كريم في جليم"، لعمرو دياب، ومنذ ذلك الوقت استمر بمجال التمثيل؛ ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية حتى رحيله.