ليفربول يحضر لأكبر صفقة في تاريخه للاحتفاظ بـ”الملك المصري”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 1:11 مساءً

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد.

ويتبقى عامان في عقد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي عام 2017، مع النادي الإنكليزي.

ويُعد الدولي المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجل 126 هدفًا في كافة المسابقات وساهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت.

ويقف صلاح على أعتاب هدفين فقط ليكون رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف في بطولة الدوري منذ من انضمامه إلى “البريمييرليغ”، ليعادل الرقم القياسي لأسطورة أرسنال تييري هنري.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت: “أنا منخرط في كل شيء تقريبًا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يتم في هذا الشأن”.

وتابع: “من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقًا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية. عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه”.

الصفقة الأضخم

بدورها اعتبرت “ميرور” البريطانية أنه سيحتم على الريدز أن يقدموا أكبر حزمة مالية في تاريخ النادي للاحتفاظ بالـ”الملك المصري” كما يلقب مشجعي النادي صلاح.

وأضاف المدرب الألماني: “حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات، هذا كل شيء”.

ونقل موقع مقرب من نادي ليفربول أن الإدارة ستخصص مبلغ قد يصل إلى 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا للنجم العربي.

وجدد ليفربول مؤخرًا عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، بينما قال كلوب الأسبوع الماضي: إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.

وكانت الصحف الإنكليزية قد ذكرت قبل أسبوع أن ليفربول سيكون أمام مفترق طرق، بحيث يجب عليه أن يحسم اختياره بين ثلاثي هجومه المرعب ساديو ماني وفيرمينو وصلاح، ويبدو أن الأمر صب في مصلحة صلاح.