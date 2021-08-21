شاهد.. محمد رمضان يدخل بسيارته الذهبية لمسرح حفل غنائي بالساحل

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

فا جئ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره، أثناء دخوله بسيارته الذهبية للحفل الغنائي، يوم أمس الجمعة، 20 اغسطس/آب، بالساحل الشمالي ، وحمل الحفل عنوان (أقوي حفلة في الساحل)، وقدم الفنان باقة من الاغاني المميزة ما بين الجديدة والقديمة.

وتألق رمضان في طريق دخوله الحفل، حيث بدأ العرض بمجسم على شاشة كبيرة على المسرح لمحمد رمضان، علي أنغام أغنية (نمبر وان9 ليظهر فجأة على المسرح بسيارته لامبورجيني المطلية بمياه الذهب ويخطف أنظار الحضور بطلته.

كما وحضر الحفل عدد كبير غير مسبوق من الجمهور، مما اضطر شركة تذكرتي الى رفع لافتة مكتوب عليها ( كامل العدد) وقدم محمد رمضان خلال الحفل اغنية (ثابت ) واغنية (ونمبر وان) وغيرهم، وشاركه الجمهور الغناء.

وطرح رمضان مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم (ثابت)، على موقع مقاطع الفيديو ( يوتيوب)، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، و بلقت الاغنية ملايين المشاهدات خلال شهر من عرضها.

كما وطرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم (على الله)، حيث ظهر خلال الكليب بزي بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح في يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.

والجدير بالذكر ان آخر الأعمال الفنية التي قام بها الفنان بدور البطولة، مسلسل (موسى).