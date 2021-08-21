شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة ومحمود المهدى يشوقان الجمهور: هنعلن قريب عن ميعاد فرح الفار السندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منة عرفة، وزوجها محمود المهدى، عن اقتراب موعد إقامة حفل زفافهما، حيث نشرت منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لهما معًا، وعلقت عليها: "قريب أوى هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستنى".



منه عرفة وزوجها

كما نشر الفنان محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، تعليقًا عبر حسابه على إنستجرام على نفس الصورة، ليعلن فيه بدء العد التنازلى لإقامة حفل زفافهما قريبًا، وقال محمود المهدى فى تعليقه على الصورة: "العد التنازلي للغسالة ابتدى.. قريب أوى هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني"، فيما علقت منة عرفة على تدوينة زوجها محمود المهدى: "بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتى".



زوج منه عرفة

وكانت الفنانة منة عرفة، احتفلت فى يونيو الماضى، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وقالت منة في حديث لها مع تليفزيون الخليج 365 - آنذاك - "مكتبناش قايمة بينا إحنا مش داخلين حرب وكتبت مؤخر عشان كبيرعلشان لما يحب يطلق يتعور"، ثم قال محمود المهدى: "أنا اتجوزت قبل كده وكل حاجة قسمة ونصيب وعندى 3 بنات ومنة عارفة كل حاجة"، وردت منة: "مش هسمح أنه يجوز تانى أنا الأخيرة ولو اتجوز تانى يبقى مش مبسوط وإحنا الحمد الله مبسوطين سوا وهنتجوز قبل آخر السنة دى وبينا احترام متبادل".

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".