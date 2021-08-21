شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى ينشر حوارًا لـ أحمد زكى يتحدث عن أعماله المرتبطة بحياة المواطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو للنجم الراحل أحمد زكى، من حوار تليفزيونى قديم له، يقول فيه الفنان الراحل إنه كان يحاول من خلال أعماله الفنية أن يتطرق لمشاكل ممكن أن تعين "البنى آدم" على حياته.



احمد حلمى

وفى الفيديو الذى نشره أحمد حلمى للفنان الراحل أحمد زكى عبر حسابه على إنستجرام، يقول زكي عن فيلمه "أنا لا أكذب ولكني أتجمل": "في أولاد كتير أوي كانوا بياخدوا الأتوبيس من الجيزة.. وكانوا متضايقين من الواقع بتاعهم وأنهم ساكنين في المنطقة دي.. بعد ما اتعرض الفيلم بدأوا يأخذوا الأتوبيس من نفس المنطقة.. لأنهم حسوا إنه مش عيب أبدًا أنى أبقى فقير.. العيب إني أبقى فقير في دماغى وأحاسيسى.. بطل الفيلم كان نبيل بس كان ساكن هنا.. فالناس كلها اتعاطفت معاه وحبت الشخصية.. فيلم واحد أعان الناس على واقعهم".



احمد حلمى ينشر فيديو لاحمد زكى



احمد زكى

فيما علق أحمد حلمى على الفيديو الذي نشره لأحمد زكى، قائلاً: "فنان عظيم ومدرسة وفي حتة تانية لوحده".

وولد الفنان أحمد زكى يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.