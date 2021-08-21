شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعبر عن اشتياقها لوالدها الراحل: "أبى أحد أقداري السعيدة وسيبقى لى فخرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة منى زكى، ذكريات ودروس علمها إياها والدها الراحل، حيث نشرت تدوينة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتكشف عن مدى فخرها بوالدها وبما علماه إياه خلال حياته.

وكتبت منى زكى، فى تدوينتها: "أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذى علمنى ألا حاجة لى عند مخلوق، وأن الله معى دائمًا، أبى هو أحد أقدارى السعيدة، ستبقي لي فخرًا طوال حياتى.. أحبك، الله يرحمك وحشني دايمًا".



تدوينه منى زكى

يأتى هذا فيما كشفت منى زكي - فى وقت سابق - أن والدتها تزوجت فى سن صغيرة للغاية، وهى لا تتخطى 14 سنة من عمرها، وذلك بدافع خوف أمها على أبنائها حيث كان عندها 5 أبناء، وبالتالى بعد تعرض زوجها لأزمة مالية قررت تزويج ابنتها، بهذا السن الصغيرة، ولم تمانع أن يكون الزوج أكبر منها للغاية فى السن، حيث كان الفارق السنى كبير جداً.

منى زكى، أوضحت أن الصعوبة لم تقف عند ذلك، وإنما استمرت لأن حملت فى أول أطفالها بهذا السن الصغيرة، ولم تكن تستوعب فكرة أنها حامل وبالتالى ذهبت عند خالتها، مؤكدة أن والدتها واجهت تلك الصعوبات بقوة، وصممت على أن تكمل تعليمها.

وأضافت منى زكى، أن والدتها طلقت من الرجل الذى يكبرها بالسن، وارتبطت بوالدها، الذى رآها قوية للغاية واحترم ذلك فيها، مؤكدة أنها أيضاً تعلمت من والدها أمورا عديدة أثرت فى حياتها بالإيجاب، حيث كان مساند لها وداعماً حتى حينما يتدخل أشقاءها بحياتها.