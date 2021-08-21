كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - يحتقل الفنان ” أحمد سعد ” وعارضة الأزياء ” علياء بسيوني ” اليوم السبت بعقد قرآنهما وزفافهما في أحد فنادق القاهرة .
ووفقا لموقع ” في الفن ” نقلا عن مصدر مقرب كشف عن أن أحمد سعد قرر الاحتفال بعقد القرآن في سرية تامة في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط .
وأشار المصدر إلى أن الثنائي حرصا على إخفاء الأمر من أجل مفاجأة الجمهور .. واتفقا على إتمام الزواج في أيام معدودة حيث قاما بشراء فستان الزفاف مساء الجمعة وخاتم الزواج من أحد محلات المجوهرات الشهيرة بالقاهرة .
يذكر أن أحمد سعد كان قد أعلن مؤخرا في تصريحات صحفية له إنفصاله عن خطيبته علياء بسيوني .. إلا أنه سرعان ما تحسنت الأمور بينهما ليقررا الزواج في سرعة وسرية تامة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إنفصالهما .. أحمد سعد وعلياء بسيوني يحتفلان بعقد قرآنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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