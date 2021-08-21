كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - أعلنت الفنانة الشابة ونجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه التاسع ” رنا سماحة ” عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” .
حيث نشرت رنا سماحة مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت به ببطن منتفخ كاشفة عن حملها في مفاجأة لجمهورها .. وكتبت في تعليقها عليه : ” إحساس كبير .. شعور خطير .. بحاجة جامدة بتربطنا ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الفيديو الذين حرصوا على تقديم التهاني والمباركات لها في تعليقاتهم على المقطع على حملها .
يذكر أن رنا سماحة وسامر أبو طالب كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر ديسمبر الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة لمتابعيها .. نجمة برنامج ستار أكاديمي تكشف عن حملها في طفلها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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