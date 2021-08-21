في مفاجأة لمتابعيها .. نجمة برنامج ستار أكاديمي تكشف عن حملها في طفلها الأول

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - أعلنت الفنانة الشابة ونجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه التاسع ” رنا سماحة ” عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” .

حيث نشرت رنا سماحة مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت به ببطن منتفخ كاشفة عن حملها في مفاجأة لجمهورها .. وكتبت في تعليقها عليه : ” إحساس كبير .. شعور خطير .. بحاجة جامدة بتربطنا ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الفيديو الذين حرصوا على تقديم التهاني والمباركات لها في تعليقاتهم على المقطع على حملها .

يذكر أن رنا سماحة وسامر أبو طالب كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر ديسمبر الماضي .