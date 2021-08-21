سوزان نجم الدين تبكي وتنسحب من برنامج تلفزيوني.. إليك السر

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

عرضت قناة "إل بي سي" اللبنانية مقطعاً من لقاء الفنانة السورية سوزان نجم الدين مع برنامج "المواجهة"، والذي سيعرض على شاشتها مساء الليلة.



وظهرت نجم الدين في الإعلان الترويجي، وهي تبكي وترفض الرد على أسئلة ساخنة، ثم تعتذرعن عدم استكمال اللقاء.

وفي إحدى لقطات الإعلان الترويجي للحلقة، تقول سوزان نجم الدين إنها أقسمت على ألا تبكي لكنها لم تتمكن من الالتزام بهذا، بينما تظهر في لقطة أخرى وهي تبدي غضبها بعد عرض صورة لإحدى السيدات أمامها، وكان رد فعلها أنها طلبت من معدي البرنامج إزالة الصورة قائلة: "أرجوك أزح هذه السخيفة من هنا".

وينتهي برومو لقاء برنامج "المواجهة" مع سوزان نجم الدين بانسحابها دون تحديد السؤال الذي دفعها لذلك.

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين انتهت منذ أيام من تصوير مشاهد في فيلم "تماسيح النيل" للمخرج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

ويلعب بطولة الفيلم الفنان خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا.