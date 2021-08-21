ديمي لوفاتو تكشف أن “فسخ” خطوبتها ساعدها في اكتشاف هويتها الجنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو في مقابلة لها أمس (الخميس) مع موقع “ذا ناينتينث” The 19th، عن الدور الذي لعبه وباء كورونا في رحلة كشفها عن حقيقة هويتها الجنسية وقالت إن “فسخها” لخطوبتها ساعدها في اكتشاف ذاتها.

وأوضحت قائلةً: “لقد تمكنت من الوقوف على قدمي بمفردي ولم أكن بحاجة إلى شخص يشعرني بقيمتي أو بتقبّل ذاتي. وعندما أنهيت تلك العلاقة، تركت خلفي كل ما كان يمنعني من التعبير عن حقيقة نفسي”.

وكانت لوفاتو قد ارتبطت بماكس إيريتش لمدة سبعة أشهر تقريباً، وتوجب عليها “تجاهل” أجزاء من نفسها، مما دفعها إلى إنهاء العلاقة وفسخ الخطوبة في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وأعلنت نجمة البوب في شهر أيار (مايو) عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنها غير ثنائية الجنس، أي أن هويتها الجنسية خارج إطار الذكورة والأنوثة، وقالت إنها من الآن فصاعداً ستستخدم ضمائر الدلالة على الجمع للإشارة إلى نفسها.

وغرّدت الفنانة البالغة من العمر 28 عاماً معلنةً عن ذلك “بعد الكثير من التعافي والتفكير مليّاً في الذات”.

وقالت: “أنا سعيدة للغاية اليوم لإطلاعكم جميعاً على جزء آخر من حياتي. يشرفني إبلاغكم بأنني غير ثنائية وسأستخدم ضمائر الدلالة على الجمع للإشارة إلى نفسي من الآن فصاعداً”.