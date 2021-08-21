محمد عطية وميرنا الهلباوي يتصدران مواقع التواصل بأخبار انفصالهما مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد عطية الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تجاهله الاحتفال بعيد ميلاد خطيبته ميرنا الهلباوي.

واحتفلت الهلباوي أمس بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بصور من الرسائل التي تلقتها احتفالاً بهذه المناسبة، ومع عدم ظهور عطية أو تهنئته لها بدأ الجمهور يتكهّن انفصالهما مرة ثانية.

كما حذف الثنائي صورهما عبر “إنستغرام”، كذلك قاما بإلغاء متابعة بعضهما بعضاً، وحتى الآن لم يُعلّق أي منهما على الأمر بالنفي أو التأكيد.

وكان عطية والهلباوي قد انفصلا منذ شهر، لكن ظلّت علاقتهما جيدة حتى أن ميرنا احتفلت بعيد ميلاده، ثم عادا مجدداً في أول آب (أغسطس) الحالي.

وكان سبب انفصالهما هو اختلافهما في وجهات النظر، لكنهما عادا من جديد وقال عطية إن الرجوع تم لأن الحب أقوى من كل شيء، ولمّح إلى أنّهما سيتزوجان قريباً.